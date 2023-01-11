Пентагон розглядає можливість надати Україні бойові машини Stryker

Вони повільніші, ніж Bradley, але здатні перевозити більше піхоти, інформує ZN.ua.

Пентагон розглядає можливість надати Україні бойові машини Stryker
© en.wikipedia.org

США розглядають можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker. Про це повідомляє Politico зі слів двох людей, знайомих з обговоренням.

Чиновник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що бойові машини Stryker можуть бути частиною наступного траншу військової допомоги. Адміністрація президента США може оголосити про пакет, зі Stryker чи без них, наприкінці наступного тижня, можливо під час наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня. Посадовець підкреслив, що остаточного рішення ще не прийнято.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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