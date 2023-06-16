Маргарита Роблес пообіцяла Україні чотири "Леопарди" та 20 броньованих машин

А також військовий шпиталь.

Міноборони Іспанії вирішило передати Києву ще 20 гусеничних броньованих машин, 4 танки «Леопард» та військовий шпиталь.
Таку заяву зробила його очільниця Маргарита Роблес на черговому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», йдеться на сайті відомства, інформує ZN.ua.

Маргарита Роблес пообіцяла Україні чотири
© Збройні сили Норвегії

Броньовані машини мають прибути до Польщі 19 червня, а танки Leopard після ремонту поповнять попередній фонд військової допомоги з боку Мадрида, країна раніше передала 40одиниць.

«Україна відстоює справедливу справу і тому має нашу повну підтримку не лише у надінні озброєння, а й у підготовці українських бійців», – сказав Роблес, додавши, що «позиція Іспанії, як і решти країн НАТО та Євросоюзу, щодо підтримки є чіткою і рішучою... Наша прихильність є повною та абсолютною».

Роблес також сказала про надання польового шпиталю Role 2 plus, здатного надавати невідкладну хірургічну допомогу та лікування. Його може бути розгорнуто у 20 контейнерах. Перед цим військові, які відповідатимуть за роботу шпиталю, мають пройти в Іспанії відповідне тренування.


Оксана Коваль, ZN.ua





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