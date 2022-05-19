В РоSSии уже как минимум 12 раз пытались поджечь военкоматы — Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного роSSийского вторжения в Украину на территории РФ зафиксировали по меньшей мере 12 случаев поджога военных комиссариатов. Пять из них случились в течение последней недели. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре "Украина".

"С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны в РоSSии зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске", — сказал Громов.