"Мы фашисты здесь": роSSийский вояка "прозрел" в плену и выдал правду о своих командирах

РоSSийское командование обманом закинуло солдат удерживать позиции, а само сбежало с поля боя.

Об этом рассказал роSSийский солдат, который сдался в плен после разгрома его подразделения. Видео с допроса оккупанта опубликовало Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

29-летний роSSийский военнослужащий рассказал, что его подразделение должно было выполнять легкие небоевые задания – копать окопы и принимать звонки от руководства. Однако, командование обмануло своих солдат – их отправили удерживать позиции в районе села Циркуны Харьковской области.

Подразделение оккупантов окружила украинская армия. РоSSийские солдаты ждали подмоги, однако никто не пришел, а их командиры и вовсе сбежали

«Получается, командование нас кинуло. Убежали. Оставили нас с моими сослуживцами вдвоем. Ну, не вдвоем, получается, там 19 человек, остальные убежали. И командование старшее, и товарищ майор. Никто не пришел, никто не помог», - рассказал пленный россиянин.

По его словам, в плену его «никто не обижает и не бьет. Человеческое отношение заставило россиянина задуматься о настоящей роли его страны в этой войне.

«На территории Украины живут мирные жители. Обычные рабочие люди. Мы, получается, пришли сюда как захватчики, оккупанты. Получается, мы — фашисты здесь», - заявил оккупант.

«Наконец-то оккупанты начали делать правильные выводы. Вам нечего делать на нашей земле! Украина обязательно победит!», - говорится в подписи к видео.