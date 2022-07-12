Генерали рф в паніці рятують родичів, щоб ті не потрапили до України: простим воякам таке не світить

Вища військове керівництво збройних сил росії не бажає залучати своїх рідних та близьких на війну в Україні.

Найвище військове керівництво Збройних сил країни-агресора росії хоче вберегти своїх родичів від війни в Україні. Генерали навіть знайшли дієвий спосіб, щоб убезпечити родичів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема генерали переводять родичів на службу в Сирії, яку вважають менш небезпечною, ніж в Україні. Очевидно, на думку генералів, прості росіяни більш підходяще м'ясо для війни в Україні. Та й простим воякам таке не світить.

"Вище військове керівництво Збройних сил рф не бажає залучати своїх рідних і близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі в бойових діях на території України. Враховуючи ситуацію на фронті, генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонщини.

Але це викликає відкрите невдоволення з боку "кандидатів", які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім'ї близько до зони ведення бойових дій. А після вдалих ударів ЗСУ з HIMARS по складах окупантів, вони подвійно проти.