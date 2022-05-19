В МИУ раскрыли некоторые детали совместного с Еврокомиссией плана восстановления Украины

Министерство инфраструктуры Украины детализировало некоторые направления реконструкции, которая будет вестись в соответствии со стратегическим планом "Восстановление Украины". Сам план был утвержден Европейской комиссией ранее.

"Восстановление включает все отрасли, каждая из которых имеет свою специфику, поэтому задача инфраструктуры – обеспечить комплексные решения для транспортного сообщения и высокой мобильности", – говорится в сообщении МИУ, информирует Апостроф .

В первую очередь будут реализованы следующие проекты:

восстановление медицинских учреждений, жилья и школ, а также цифровой и энергетической отрасли в соответствии с европейскими стандартами;

модернизация государства и его институтов, а также усиление административного потенциала, в том числе на региональном и местном уровнях;

углубление экономической и социальной интеграции Украины и ее народа в ЕС;

восстановление экономики через развитие экономической конкурентоспособности, торговли и частного сектора, цифровизация хозяйствования.

"Украина, безусловно, принадлежит к большой европейской семье, и мы благодарны коллегам за готовность сотрудничать над планом восстановления уже сейчас, несмотря на то, что война продолжается. Со своей стороны мы мобилизуем все необходимые ресурсы для быстрого воплощения принятых решений", – отметил по этому поводу министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры отчитался о своем участии в заседании комитета Европарламента по транспорту и туризму (TRAN). На этом мероприятии он ознакомил зарубежных коллег с положением дел в транспортной отрасли Украины в условиях войны.