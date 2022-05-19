Казни и пытки: HRW собрали доказательства военных преступлений РоSSии в Киевской и Черниговской областях – карта

Human Rights Watch ежедневно продолжает документировать военные преступления, информирует ZN.ua.

Казни и пытки: HRW собрали доказательства военных преступлений РоSSии в Киевской и Черниговской областях – карта
© КГГА, Алексей Самсонов

Правозащитники из организации Human Rights Watch собрали доказательства военных преступлений, которые совершила армия РоSSии в Киевской и Черниговской областях, рассказал заместитель директора по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Гиорги Гория.

"Сотрудники Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях и задокументировали 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток", - говорится в отчете организации о преступлениях роSSийской армии против гражданского населения в Украине, который презентовал Гория на онлайн брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что задокументированные преступления могут попадать под определение военных преступлений, преступлений против человечности.

Гория напомнил, что международное гуманитарное право запрещает нападение на гражданское население во время ведения войны.

"То, что было выявлено - это прямые нападения на гражданское население, их задержание, содержание в нечеловеческих условиях, казни, издевательства. Все это запрещено и является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военным преступлениям", - отметил он.

Ответственность за подобные преступления лежит не только индивидуально на солдатах, но и на их командирах, подчеркнул Гория.

"Следователи - национальные, международные - сразу стали собирать доказательства, передавать их на хранение практически сразу после того, как были совершены преступления. Я надеюсь, что все эти доказательства приведут к ответственности и будет сделано все, чтобы наказать виновных в этих преступлениях", - подытожил Гория.


Александр Хребет, ZN.ua

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