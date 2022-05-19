В Конгрессе прошли слушания по НЛО: что рассказали военные

В Конгрессе США прошли первые за 50 лет публичные слушания по поводу наблюдений за НЛО. В ходе них два высокопоставленных военных чиновника заявили о том, что большинство таких объектов могут быть идентифицированы, но некоторые события, все же, объяснить не удалось, сообщает ВВС.

Наблюдения, зарегистрированные военными, включают в себя 11 «близких пролетов» рядом с американскими самолетами. Некоторые необъяснимые воздушные явления (НВЯ) – как военные называют НЛО – двигались без каких-либо заметных средств, обеспечивающих движение.