"Железный купол" не поможет Украине остановить рф: почему он не подходит для защиты нашего неба

"Железный купол" не поможет Украине остановить рф: почему он не подходит для защиты нашего неба

Эту оборонную систему считают одним из наиболее эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

"Железный купол" – это очень специфическая система вооружения. Она хорошо работает только в израильских условиях и не подходит Украине. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович эфире "24 канала".

Он пояснил, что "Железный купол" не поможет Украине остановить россию, ведь россия фактически окружила Украину, речь идет о тысячах километров, если брать в расчет и территории нашей страны, граничащей с Беларусью. Именно поэтому "Железный купол" Украине не подходит, ведь враг может ударить из любой точки и даже с моря. Потому военным ВСУ нужны более современные системы противовоздушной обороны.

При этом "Железный купол" стоит очень много. На эти деньги нужно закупать более универсальное оружие, которое поможет намного лучше украинским защитника, отражать атаки оккупантов.

Стоит отметить, что систему "Железный купол" разработали еще в 2011 году. Эту оборонную систему считают одним из наиболее эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.


Александра Павленко, politeka.net

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