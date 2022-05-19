В РоSSии хотят продавать Украине электричество из Запорожской АЭС

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в оккупированном Мелитополе заявил, что захваченная роSSийскими оккупантами Запорожская атомная электростанция будет "работать на РоSSию", но сможет поставлять электроэнергию и в Украину, если та будет платить за нее. Об этом сообщает " РоSSийская служба Би-би-си ".

Также он спешит ввести в обращение роSSийский рубль на оккупированных территориях.

"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривни – будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", – заявил он и добавил, что роSSийские деньги планируют запустить в обращение на всех захваченных россиянами территориях южных областей Украины.