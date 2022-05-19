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2022-05-19
В РоSSии хотят продавать Украине электричество из Запорожской АЭС
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Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в оккупированном Мелитополе заявил, что захваченная роSSийскими оккупантами Запорожская атомная электростанция будет "работать на РоSSию", но сможет поставлять электроэнергию и в Украину, если та будет платить за нее. Об этом сообщает "
Также он спешит ввести в обращение роSSийский рубль на оккупированных территориях.
"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривни – будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", – заявил он и добавил, что роSSийские деньги планируют запустить в обращение на всех захваченных россиянами территориях южных областей Украины.
Таисия Ястремская, ZN.ua