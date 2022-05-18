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2022-05-18
Наступление армии Украины на Харьковщине: освобожден еще один населенный пункт – Генштаб
Село расположено к северу от Харькова.
Уволено село Дементиевка
В Харьковском направлении основные усилия роSSийская армия сосредотачивала на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка”, — написали военные в среду.
Александр Хребет, ZN.ua