Наступление армии Украины на Харьковщине: освобожден еще один населенный пункт – Генштаб

"Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка”, — написали военные в среду.

В Харьковском направлении основные усилия роSSийская армия сосредотачивала на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.