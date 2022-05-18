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2022-05-18
Проехал 5000 км, чтобы погибнуть: ВСУ уничтожили лучшего снайпера оккупантов
В Украине во время боевых действий Вооруженные силы ликвидировали роSSийского снайпера из Забайкалья. Он считался самым лучшим в своем деле, информирует
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, пишет 72 ОМБр им. Черные Запорожцы в Telegram.
Речь идет о гибели командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова из города Борзя Забайкальского края.
Отмечается, что он являлся постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж", считался лучшим снайпером в своей бригаде.
Таким образом, роSSийский военный нашел свою смерть в 5 тысячах километров от своего дома.
Ксения Срибнянская, Апостроф