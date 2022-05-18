ЕС возглавит реконструкцию послевоенной Украины. Инвестиции будут сочетать с реформами – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский Союз возглавит реконструкцию послевоенной Украины, которая будет основана на принципе сочетания инвестиций с немедленными реформами.

"Мы должны думать о завтрашнем дне, в отношении более объемных усилий, направленных на реконструкцию (Украины). У ЕС есть ответственность и стратегический интерес в том, чтобы возглавить эти усилия по реконструкции. Сегодня мы разработали принципы, как построить такие возможности, такую платформу. Принципы реконструкции должны сочетать инвестиции и немедленные реформы", — заявила президент Еврокомиссии в среду в Брюсселе.

Она уверена, что со временем эта комбинация реформ и инвестиций будут поддерживать Украину в продвижении на ее европейском пути.

По ее словам, будет одобрен план, в котором будут отражены нужды, определенные Украиной.

"План будет направлен на ключевые сферы реформ, такие как антикоррупционная, административные возможности, верховенство права, независимость судебной системы. И, конечно, должен быть надежно закреплен зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности", — убеждена президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не будет единственным вкладчиком в эти усилия.

"Поэтому, как часть этого плана, мы предлагаем платформу реконструкции, платформу, которую возглавят совместно Украина и Европейская комиссия и которая соберет вместе вклады государств-членов, финансовых доноров, международных доноров, международных финансовых институций и других партнеров-единомышленников. Цель этой платформы – договориться о направлении развития и гарантировать максимум синергии всех усилий. Эти инвестиции помогу Украине восстать более сильной, более устойчивой из разрушительной цены, которую нанесла путинская армия", — завершила она.