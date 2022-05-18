Оккупанты боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык — аудиоперехват СБУ

Захватчики жалуются на постоянные атаки украинских военных, информирует ZN.ua.

Оккупанты боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

РоSSийские оккупанты боятся ночной «партизанщины» и уже начинают учить украинский язык. В телефонных разговорах солдаты РФ жалуются на постоянные атаки украинских защитников в Запорожье и уже прощаются фразами «До побачення». Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», - жалуется роSSийский захватчик своему товарищу, который также участвует в войне против Украины.

В конце разговора оккупанты даже переходят на украинский язык.

«Похоже, что наши бойцы вскоре научат их здороваться правильно – «Слава Україні!», - отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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