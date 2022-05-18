Лукашенко подписал закон, по которому в Беларуси разрешат расстреливать за «покушение на терроризм»

По словам правозащитных организаций, подобные законодательные изменения могут использоваться для политического давления, информирует ZN.ua.

Лукашенко подписал закон, по которому в Беларуси разрешат расстреливать за «покушение на терроризм»
© Сайт Президента Республики Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал одобренные парламентом поправки в Уголовный кодекс. Теперь в Беларуси будут расстреливать за планы совершить теракт или убийства политиков. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что Закон №165-3 вступит в силу 29 мая.

Статьи, по которым в Беларуси смогут приговорить к смертной казни не только за совершенные действия, но и за «покушение на акт терроризма»:

  • ч. 2 ст. 124 (убийство представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации международного обострения или войны, или дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве);
  • ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 289 (акт международного терроризма, совершенный организованной группой или с использованием объектов атомной энергии или радиоактивных веществ, ядерных материалов, сильнодействующих токсичных химических, биологических веществ, сочетание с убийством человека или убийством государственного или общественного деятеля иностранного государства с целью провокации);
  • ч. 2 ст. 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его деятельностью с целью влияния на принятие решений органами власти или препятствование политической или иной общественной деятельности, а также запугивания населения и дестабилизации общественного порядка).

Ранее продвижение подобных законодательных изменений связывалось с явлением «рельсовых партизан».

Сообщается, что Палата представителей проголосовала за поправки 27 апреля.

Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр «Вясна», а также группа «Правозащитники против смертной казни» выступили с публичным обращением, в котором заявили о недопустимости расширения смертной казни. По их словам, законодательные изменения могут использоваться для политического давления.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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