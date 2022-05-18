"Новейшие аналагов нет": в Украине впервые заметили колонну роSSийских "Терминаторов-2", кадры уже в Сети

"Новейшие аналагов нет": в Украине впервые заметили колонну роSSийских "Терминаторов-2", кадры уже в Сети

РоSSийские захватчики впервые задействовали на Донбассе новые (БМПТ-72) «Терминатор-2».

Кадры перемещения колонны уже начали появляться в Сети, пишет Politeka.net. В частности, их опубликовал офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец

«Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), выполненная на базе шасси танка Т-72, является параллельным развитием БМПТ «Терминатор» первой модели. Колонну «Терминаторов» увидели на Донбассе, где идут напряженные бои с ВСУ. Бронемашины были применены неподалеку от города Северодонецк», - прокомментировал кадры Березовец.

Также Березовец сообщил, что применение «новейших аналогов нет» задерживалось до последнего.

"Однако за прошедшую неделю из-за огромного количества потерь роSSийская армия была вынуждена использовать в рамках одной батальонной тактической группы «сборную солянку» из различной техники. У ВСУ появилась возможность проверить, насколько ярко горят роSSийские «Терминаторы»", - сообщил Березовец.

Отметим, стоимость единицы около 2.3 млн долларов США. Боевая машина поддержки танков предназначается для подавления живой силы противника гранатомётами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. Вооружение БМПТ "Терминатор" — две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет, автоматические гранатометы АГ-17Д и ПТРК "Корнет".

«Исходя из того что данный образец техники сделан на базе Т-72, этот металлолом не доставит нашим защитникам много хлопот», - саркастически отметил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

«Скоро будут гореть», «Ждем новое видео, как горят 2,3 млн долларов», - комментируют кадры с колонной в соцсетях.


Катерина Петренко, politeka.net

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