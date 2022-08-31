Нічний обстріл Харкова: містян попередили про чисельні касети від боєприпасів, що не розірвалися

Після сьогоднішньої нічної атаки окупантів на Харків в Новобаварському та Холодногірському районах міста залишилося багато касет від боєприпасів, що не розірвалися. Міська влада закликає не наближатися до невідомих об’єктів:

“Після вчорашнього обстрілу міста там (в вищезгаданих районах – ред.) багато касет від боєприпасів, що не розірвалися. Не наближайтесь до незнайомих предметів”, – йдеться в повідомленні мера Терехова.