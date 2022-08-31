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2022-08-31
Нічний обстріл Харкова: містян попередили про чисельні касети від боєприпасів, що не розірвалися
Станом на ранок, внаслідок атаки лише в Київському районі – двоє поранених, інформує
Такий вигляд мають касетні снаряди© Human Rights Watch
Після сьогоднішньої нічної атаки окупантів на Харків в Новобаварському та Холодногірському районах міста залишилося багато касет від боєприпасів, що не розірвалися. Міська влада закликає не наближатися до невідомих об’єктів:
“Після вчорашнього обстрілу міста там (в вищезгаданих районах – ред.) багато касет від боєприпасів, що не розірвалися. Не наближайтесь до незнайомих предметів”, –
Оксана Коваль, ZN.ua