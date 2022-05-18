Сумская область попала под удары роSSийских "Градов": фото и видео

Днем 17 мая враг в Сумской области пытался прорваться через границу в Украину, но наши военные с боем отбросили россиян, а с вечера оккупанты начали обстрелы из артиллерии и минометов с роSSийской стороны по территории Сумского района - защитники отбили атаку врагу ответным огнем.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Апостроф .

Он добавил, что пострадавших с украинской стороны нет.

Кроме того, около 6:30 18 мая россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка, Ахтырского района Сумской области. РоSSийские войска произвели около десятка выстрелов из реактивной системы залпового огня со стороны роSSийского населенного пункта Понуры. К счастью, обошлось без пострадавших, но было попадание в частный дом мирных жителей.