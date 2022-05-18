Ведущий Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь: "Для них это..."

Андрей Бедняков

Украинский телеведущий Андрей Бедняков родился и вырос в этом городе, у него там было много друзей и знакомых.

РоSSияне ненавидят Мариуполь и безжалостно пытаются его уничтожить. Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в этом городе, рассказал три вероятных причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Андрей Бедняков

Первой причиной он назвал - события 2014 года, когда город не покорился россиянам. Тогда украинцам удалось освободить его от самопровозглашенных формирований, пытавшихся присоединить населенный пункт к так называемым "республикам".

"Во-вторых, "Азов". Для них это как бы какая-то "красная тряпка". И, в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию", – говорит Бедняков.

Телеведущий также указал на изменения во мнениях многих мариупольцев после событий последних восьми лет.

Мариуполь, Запорожье, эвакуация

"Я знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им "туда" присоединиться, а потом постепенно изменили свое мнение. Сначала же никто не понимал ничего, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят", – добавил он.


Александра Павленко, politeka.net

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