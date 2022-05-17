NYT: РоSSия 10 лет строила новую армию, война в Украине показала горький результат этих усилий

Москва потратила большое количество времени и ресурсов, пытаясь превратить свою армию из советской в современную силу, но ей это не удалось по многим причинам, информирует ZN.ua.

NYT: РоSSия 10 лет строила новую армию, война в Украине показала горький результат этих усилий
© Минобороны РоSSии/t.me

Армейские машины были так стары, что ремонтные бригады стояли практически каждые 25 км. А некоторые офицеры на столько запустили себя, что пришлось потратить 1,5 долларов на то, чтобы перешить под них форму.

Такова была армия РоSSии более 10 лет назад, когда она вторглась в Грузию. Большие и малые недостатки были настолько заметны, что Кремль объявил о намерении начать полную перестройку армии, чтобы построить более сильную, гибкую и профессиональную силу.

«Но теперь после трех месяцев роSSийского вторжения в Украину стало очевидно, что Кремль так и не смог построить эффективную военную машину. РоSSийские силы в Украине настолько плохо себя показали, что удивили западных аналитиков, повышая шансы того, что агрессия Владимира Путина закончится провалом», – пишет New York Times.

По всем показателям, несмотря на захват территорий на юге и востоке, роSSийская армия потерпела большое поражение в Украине. Ее заставили отказаться от планов молниеносной оккупации всей страны в считанные дни. РоSSийские силы выгнали из окрестностей Киева. Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" уничтожен. Контроль над небом так и не был установлен. А по некоторым западным оценкам, десятки тысяч роSSийских солдат погибли.

Эта война разоблачила факт, что в роSSийской армии в значительной степени сохраняется военная культура и манера поведения времен СССР. Командная структура не гибкая, коррупция в армии очень распространена. А тем временем Москва скрывает потери и повторяет мантру о том, что все идет по плану. Симптомы этих проблем были на поверхности. Лишь прошлым летом РоSSия провела военные учения, во время которых, как утверждают в роSSийском Минобороны, была продемонстрирована способность координировать действия 200 тысяч солдат из разных родов войск. При этом была проведена имитация борьбы против войск НАТО. Это были самые большие военные учения в роSSийской истории. Замминистра обороны генерал Юнус-Бек Евкунов хвастался перед журналистами, что армия РФ показала способность быстро развертывать объединенные силы. И эта способность «быстро отрезвит любого врага».


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия активно готовится к переходу в оборону — РезниковРоSSия активно готовится к переходу в оборону — Резников
В Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угрозВ Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угроз
РоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТОРоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТО
"Песков должен определиться": Подоляк едко ответил на "победы" россии в Украине"Песков должен определиться": Подоляк едко ответил на "победы" россии в Украине
"Один из тех, кто…": СБУ показала вояка рф, который совершал военные преступления под Киевом"Один из тех, кто…": СБУ показала вояка рф, который совершал военные преступления под Киевом
РоSSияне активно действуют у Бахмута и Северодонецка: обновленная карта боевРоSSияне активно действуют у Бахмута и Северодонецка: обновленная карта боев
"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война
Нелюдь из Татарстана: СБУ показала фото рашиста, творившего зверства на КиевщинеНелюдь из Татарстана: СБУ показала фото рашиста, творившего зверства на Киевщине
"Азов" не просто хотел воевать. Мы всегда понимали, что война неизбежна — инструктор полка "Азов""Азов" не просто хотел воевать. Мы всегда понимали, что война неизбежна — инструктор полка "Азов"
«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко
Последние новости
Подгружаем последние новости