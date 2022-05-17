NYT: РоSSия 10 лет строила новую армию, война в Украине показала горький результат этих усилий
Москва потратила большое количество времени и ресурсов, пытаясь превратить свою армию из советской в современную силу, но ей это не удалось по многим причинам, информирует
Армейские машины были так стары, что ремонтные бригады стояли практически каждые 25 км. А некоторые офицеры на столько запустили себя, что пришлось потратить 1,5 долларов на то, чтобы перешить под них форму.
Такова была армия РоSSии более 10 лет назад, когда она вторглась в Грузию. Большие и малые недостатки были настолько заметны, что Кремль объявил о намерении начать полную перестройку армии, чтобы построить более сильную, гибкую и профессиональную силу.
«Но теперь после трех месяцев роSSийского вторжения в Украину стало очевидно, что Кремль так и не смог построить эффективную военную машину. РоSSийские силы в Украине настолько плохо себя показали, что удивили западных аналитиков, повышая шансы того, что агрессия Владимира Путина закончится провалом», – пишет
По всем показателям, несмотря на захват территорий на юге и востоке, роSSийская армия потерпела большое поражение в Украине. Ее заставили отказаться от планов молниеносной оккупации всей страны в считанные дни. РоSSийские силы выгнали из окрестностей Киева. Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" уничтожен. Контроль над небом так и не был установлен. А по некоторым западным оценкам, десятки тысяч роSSийских солдат погибли.
Эта война разоблачила факт, что в роSSийской армии в значительной степени сохраняется военная культура и манера поведения времен СССР. Командная структура не гибкая, коррупция в армии очень распространена. А тем временем Москва скрывает потери и повторяет мантру о том, что все идет по плану. Симптомы этих проблем были на поверхности. Лишь прошлым летом РоSSия провела военные учения, во время которых, как утверждают в роSSийском Минобороны, была продемонстрирована способность координировать действия 200 тысяч солдат из разных родов войск. При этом была проведена имитация борьбы против войск НАТО. Это были самые большие военные учения в роSSийской истории. Замминистра обороны генерал Юнус-Бек Евкунов хвастался перед журналистами, что армия РФ показала способность быстро развертывать объединенные силы. И эта способность «быстро отрезвит любого врага».