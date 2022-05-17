Целенаправленно бьют по гражданским объектам: появились новые подробности обстрела завода Knauf на Донбассе

Во вторник, 17 мая, роSSийские оккупанты нанесли удары при помощи авиации по предприятию Knauf Украина в Соледаре Донецкой области.

Фото последствий вражеской атаки опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Апостроф.

Он отметил, что в результате авиаудара пострадали помещения предприятия, возник сильный пожар, с которым пытаются справиться спасатели. К счастью, никто не пострадал.

“В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями”, – написал Кириленко.

Ранее роSSийские захватчики снова обстреляли Луганскую область – под ударом оказались автобусы с эвакуируемыми жителями.


Маргарита Лепс, Апостроф

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