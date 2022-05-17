В Евросоюзе заявили о рекордных потерях роSSийской армии: "Не знаю, смогут ли они восстановить..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

РоSSия понесла в войне с Украиной настолько большие потери, что они тянут на исторический рекорд.

Об этом на брифинге заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Он рассказал, что по имеющейся информации россия потеряла в Украине около 15% своей армии. Это рекордно большая цифра.

«Если это правда, что РоSSия потеряла около 15% своих войск с начала войны, - это мировой рекорд потерь армии, которая осуществляет вторжение в страну», - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что также поражают и масштабы потерь роSSийской техники. Так, армия путина регулярно теряет танки, артиллерию, беспилотники.

роSSийский танк

«Это потери, которые были подтверждены. Это также невероятное количество потерь. Я не знаю, могут ли они восстановить эти потери. Но количество потерь роSSийской армии действительно поражает», - заявил вице-президент Еврокомиссии.

Британская разведка утверждает, что всего с начала войны россия потеряла треть сухопутных боевых сил, которые путин использовал для атаки на Украину 24 февраля. По официальным данным Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано 27400 оккупантов.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Дарья Волкова, politeka.net

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