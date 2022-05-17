РоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТО

Министерство иностранных дел РФ отправило в Государственную думу список соглашений РоSSии с международными организациями для их возможной денонсации, сообщил замглавы Госдумы Петр Толстой, передает « Парламентская газета ».

Толстой заявил, что ВТО и ВОЗ «пренебрегли своими обязательствами в отношении РоSSии».

По словам вице-спикера, Госдума вместе с Советом Федерации планирует «проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения».

В марте РоSSия вышла из Совета Европы после 26 лет пребывания там и заявила про денонсацию Европейской конвенции по правам человека, что закрывает возможность для россиян обращаться в Европейский суд по правам человека.