РоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТО

Предложение о выходе из международных организаций МИД РФ уже направил в Госдуму, информирует ZN.ua.

РоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТО
© Минобороны РоSSии/t.me

Министерство иностранных дел РФ отправило в Государственную думу список соглашений РоSSии с международными организациями для их возможной денонсации, сообщил замглавы Госдумы Петр Толстой, передает «Парламентская газета».

Толстой заявил, что ВТО и ВОЗ «пренебрегли своими обязательствами в отношении РоSSии».

По словам вице-спикера, Госдума вместе с Советом Федерации планирует «проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения».

В марте РоSSия вышла из Совета Европы после 26 лет пребывания там и заявила про денонсацию Европейской конвенции по правам человека, что закрывает возможность для россиян обращаться в Европейский суд по правам человека.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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