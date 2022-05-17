В случае обретения независимости Шотландия должна присоединиться к НАТО - первая министерка
Очередной референдум о независимости Шотландии планируется провести в конце 2023 года, информирует
В случае обретения независимости от Великобритании Шотландия должна присоединиться к НАТО, заявила первая министерка страны Никола Стерджен, передает
«События последних трех месяцев укрепили мое убеждение, что эта позиция верна. Крепкие отношения с Соединенным Королевством, членство в ЕС и членство в НАТО будут краеугольными камнями независимой политики безопасности Шотландии», - сказала она.
В то же время, один из лидеров партии «Зеленых» и министр шотландского правительства Патрик Харви заявил, что его партия против членства в НАТО.
Референдум о независимости от Британии проводился в Шотландии в 2014 году, тогда 55% высказались против. Следующий референдум хотят провести в 2023 году.