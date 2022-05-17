Теперь только после победы: Синегубов подписал новый запрет на Харьковщине

Олег Синегубов

Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление кафиров, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит.

Так, глава местной Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения.

Запрет не касается продаж слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

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Полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам. То есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства.

Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы.

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Алексей Ионов, politeka.net

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