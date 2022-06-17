Суд запретил "Союз левых сил"

Восьмой апелляционный суд Львова 17 июня запретил партию «Союз левых сил», которую Министерство юстиции внесло в список пророSSийских политических сил.

Как сообщает движение « Чесно », имущество этой политсилы должны быть переданы в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"Союз левых сил" был основан 8 декабря 2007 года. Лидером этой политической силы с самого основания был бывший народный депутат Василий Волга, которого в 2019 году его сменил Максим Гольдарб.

Особой активностью партия в течение своей истории не отличалась, но заметно активизировался в преддверии полномасштабного вторжения РоSSии в Украину, когда 18 февраля Лидер партии "Союз Левых Сил" ("За новый социализм") Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причиненный нашей экономике ущерб из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным его подсчетам она нанесла экономический ущерб для Украины в размере $6,5 млрд.

Главными задачами, которые ставила перед собой партия в программе, по словам Гольдарба, - ликвидация олигархата как класса, отмена института президентства, что, по мнению партийцев, дискредитировал себя, запрет на отчуждение украинской земли и недр, восстановление субъектности Украины и обеспечение мира в стране.

До этого Гольдарб был соорганизатором Партии мира, которую возглавлял пророSSийский народный депутат Вадим Новинский.

Кроме этой партии, суд уже запретил деятельность партии «Оппозиционный блок», «НАШИ», «Блок Владимира Сальдо», «Социалистической партии Украины», партии «Государство», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Левой оппозиции» и « Партии Шария».