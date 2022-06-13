Суд запретил еще одну пророSSийскую партию из списка Минюста

Восьмой апелляционный административный суд в городе Львове 13 июня запретил деятельность партии "Социалисты", которая в списке Совета национальной безопасности и обороны и Министерства юстиции Украины определена как пророSSийская, сообщили журналисты движения ЧЕСНО .

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Правда, само решение суда еще может быть обжаловано в Верховном Суде.

Позже, 14 мая, президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий». Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. В частности, основанием является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины.

Минюст подал иски о запрете 12 партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная" социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Русь единая".