«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых

Дитмар Барч выступает категорически против поставок Украине тяжелого вооружения, информирует ZN.ua.

«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых
© pixabay/swandhoefer

Лидер левой парламентской группы Дитмар Барч отрицает необходимость поставок по Германии тяжелого вооружения Украине и не понимает, какова цель таких поставок оружия и что это значит, когда говорят, что Украина должна выиграть войну.

«Говорить, что Украина не имеет права на самооборону, я считаю, совершенно недопустимо. Конечно, у Украины оно есть. И конечно, Украина может получить оружие. Никто не может против этого возразить. Но я категорически против того, чтобы Германия экспортировала в Украину большее оружие, более тяжелое оружие. Я спрашиваю себя: какова цель такой операции? Сейчас все чаще слышу, что канцлер и другие должны сказать, что Украина должна выиграть войну. Что значит выиграть войну? Я уверен, что военного решения не будет. Поэтому конечной целью должно быть прекращение огня», – заявил Барч интервью Deutschlandfunk.

Глава немецких левых уверен, что РоSSии придется сесть за стол переговоров, потому что у нее нет шансов на военную победу, но помощь Украине может развязать третью мировую войну.

«Снабжение оружия и дискуссии об этом действительно вводят нас в заблуждение. Всегда делают вид, что многие другие страны снабжали бесконечное количество тяжелого вооружения. Но это совсем не так. Мы не должны недооценивать, что для Германии тоже растет опасность войны. Никто не хочет, чтобы было использовано ядерное оружие», – сказал он.

По его словам, единственным стратегическим победителем в войне является Соединенные Штаты, поскольку они могут поставлять газ и вооружение в Германию и Европу.

"Это не антиамериканизм, а фактическое утверждение", - сказал Барч и подчеркнул, что РоSSия несомненно была агрессором в украинской войне.

«Война Владимира Путина, эта преступная война сменила Европу, Германию. И это один вызов. Но также есть вызовы изменения климата, пандемии, вопиющая социальная несправедливость в мире призывают левых обсуждать и принимать решения программно, а не из возникшей ситуации, и таким образом стать более политически состоятельными», - заявил он и сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном, где «все обязательства окончились катастрофой».


Ирина Знась, ZN.ua





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