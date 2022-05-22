РоSSия запретила въезд в страну пяти мертвым американцам

Мотивация запрета неясна.

РоSSия запретила въезд в страну пяти мертвым американцам

В роSSийский санкционный "черный список" включены по меньшей мере 5 уже умерших граждан Соединенных штатов Америки, на которых все равно действует запрет на въезд в РоSSию. Об этом свидетельствует сам список, обнародованный в субботу МИД РФ.

Интересно, что роSSийское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев у имен 5 человек стоит отметка "умерший".

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в РоSSию) на постоянной основе", хотя непонятно, с какой целью мертвый человек мог бы поехать в РоSSию.

Въезд запретили экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, а также бывшему военнослужащему.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия перебросила на Донбасс "Терминаторы": британская разведка оценила планы КремляРоSSия перебросила на Донбасс "Терминаторы": британская разведка оценила планы Кремля
РоSSия понимает только силу - советник президента УкраиныРоSSия понимает только силу - советник президента Украины
РФ запретила въезд 963 гражданам США, среди них Джо Байден и Энтони БлинкенРФ запретила въезд 963 гражданам США, среди них Джо Байден и Энтони Блинкен
РоSSия депортировала более 1,3 млн украинцев, из них 232 480 детей — ДенисоваРоSSия депортировала более 1,3 млн украинцев, из них 232 480 детей — Денисова
РоSSия повредила и разрушила почти две тысячи учебных заведений в УкраинеРоSSия повредила и разрушила почти две тысячи учебных заведений в Украине
РоSSия депортирует людей из Мариуполя под видом эвакуации – видеоРоSSия депортирует людей из Мариуполя под видом эвакуации – видео
РоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК ЮгРоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК Юг
РоSSия может стать гигантским Донбассом — журналистка ЛатынинаРоSSия может стать гигантским Донбассом — журналистка Латынина
РоSSияне теперь хотят захватить конкретные села: в ISW рассказали об изменении тактики РФРоSSияне теперь хотят захватить конкретные села: в ISW рассказали об изменении тактики РФ
После захвата «Азовстали» РоSSия перебросит группировку из Мариуполя на Донбасс – британская разведкаПосле захвата «Азовстали» РоSSия перебросит группировку из Мариуполя на Донбасс – британская разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости