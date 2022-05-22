РоSSия запретила въезд в страну пяти мертвым американцам

В роSSийский санкционный "черный список" включены по меньшей мере 5 уже умерших граждан Соединенных штатов Америки, на которых все равно действует запрет на въезд в РоSSию. Об этом свидетельствует сам список , обнародованный в субботу МИД РФ .

Интересно, что роSSийское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев у имен 5 человек стоит отметка "умерший".

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в РоSSию) на постоянной основе", хотя непонятно, с какой целью мертвый человек мог бы поехать в РоSSию.

Въезд запретили экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, а также бывшему военнослужащему.