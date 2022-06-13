Оккупанты запретили жителям Херсона пользоваться Днепром

На оккупированных роSSийскими захватчиками территориях у россиян началась шпионская паранойя: жителям Херсона запретили пользоваться акваторией Днепра, а в Севастополе желающие прогуляться на море должны иметь при себе документы. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма .

"В оккупированном Херсоне роSSийские захватчики на днях преступно "запретили" для местного населения пользоваться с любой целью большей частью акватории Днепра, его проливов и лиманов", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты не доверяют не только жителям, но и посетителям оккупированных территорий. Сообщается, что в Севастополе оккупанты усиливают «борьбу с морскими диверсантами».

С этой целью для населения перекрыт доступ к нескольким пляжам, выходящим на главную городскую бухту.

Также всех "туристов" кто хочет "покататься на прогулочном катере" роSSийские оккупанты проверяют во время посадки на «запрещенные предметы" и "запрещают фото и видеосъемку".

Пропаганда оккупантов сообщает, что даже двух роSSийских туристов, которые на днях делали "селфи" возле одной из роSSийских воинских частей, "успешно задержаны роSSийскими спецслужбами" с соответствующими последствиями.

Напомним, ранее оккупанты начали распространять фейковые сообщения о найденных в районе Скадовска заброшенных захоронениях сибирской язвы. И что украинские власти якобы игнорировали угрозу жителям, подвергая их риску массовых заболеваний.