За отказ рашистов от участия в войне их семьи угрожают принудительно переселить на Дальний Восток

РоSSийское командование держит в заложниках семьи оккупантов, воюющих в Украине. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны и привело примеры.

Так, в Западном военном округе россии семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока рф.

Известно, что командование Западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 Армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Уточняется, что жены роSSийских вертолетчиков решили отдохнуть за границей пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.