У путінського депутата у Києві знайшли 11 квартир: фото та прізвище

Українські правоохоронці повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України депутату російської Держдуми, уродженцю Маріуполя Донецької області 1968 року народження.

Про це інформує Нацполіція, інформує Апостроф.

Перед повномасштабним вторгненням він голосував про надання дозволу на ведення військ на територію України.

Встановлено, що фігурант у 2022 році нагороджений медаллю "За отвагу" та бойовою медаллю "За освобождение Мариуполя" "наказом" так званого голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Депутату Держдуми РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих обшуків у Києві. Під час заходів були виявлені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у столиці. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Зазначимо, що прізвище та ім'я депутата не розголошується, але низка телеграм-каналів повідомляють, що під опис, який оприлюднили правоохоронці, підпадає депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Дмитро Саблін.


Олексій Руденко, Апостроф





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