У путінського депутата у Києві знайшли 11 квартир: фото та прізвище

Українські правоохоронці повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України депутату російської Держдуми, уродженцю Маріуполя Донецької області 1968 року народження.

Про це інформує Нацполіція, інформує Апостроф .

Перед повномасштабним вторгненням він голосував про надання дозволу на ведення військ на територію України.

Встановлено, що фігурант у 2022 році нагороджений медаллю "За отвагу" та бойовою медаллю "За освобождение Мариуполя" "наказом" так званого голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Депутату Держдуми РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих обшуків у Києві. Під час заходів були виявлені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у столиці. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Зазначимо, що прізвище та ім'я депутата не розголошується, але низка телеграм-каналів повідомляють, що під опис, який оприлюднили правоохоронці, підпадає депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Дмитро Саблін.