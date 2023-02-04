Зливав дані ФСБ за квартиру в Криму: СБУ затримала колишнього військового

В поле зору росіян зрадник потрапив, коли возив з РФ до України контрабанду, інформує ZN.ua.

Зливав дані ФСБ за квартиру в Криму: СБУ затримала колишнього військового
© СБУ

Служба безпеки затримала ворожого агента, який працював на ФСБ РФ, сподіваючись «отримати» квартиру в окупованому Криму, повідомили в СБУ. Зрадником виявився ексвійськовий, який з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки ЗСУ на території південного регіону.

«Особливу увагу» звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», – зазначили в СБУ.

Крім того, затриманий намагався відслідковувати надходження в Україну військової продукції та товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

СБУ встановила кураторів зловмисника. Також спецслужба задокументувала розвідувально-підривну діяльність агента країни-терористки.

«За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан», – додали в СБУ.

Після цього зрадник відкрив у середмісті Одеси магазин з продажу спортивного спорядження. Також він займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Так зловмисник і потрапив у поле зору російської спецслужби.

«Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора», – зазначили в українській спецслужбі.

Комунікував зі своїми кураторами через закриті канали електронного зв’язку. Крім того, ворожий агент передавав росіянам розвіддані під час особистих зустрічей в РФ.

«За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму», – повідомили в СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.





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