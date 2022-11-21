Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартиру

Російські окупаційні війська вдруге за понеділок, 21 листопада, здійснили обстріл звільненого міста Херсон. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні мешканці обласного центру Херсонщини, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram .

Зокрема, за його даними, снаряд РФ влучив у одну з квартир у Дніпровському районі.

“Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі”, – написав Тимошенко.

Він додав, що на місці удару агресора вже працюють рятувальники й співробітники екстрених служб.