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2022-11-21
Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартиру
Знову постраждали мирні жителі міста.
© Суспільне Херсон
Російські окупаційні війська вдруге за понеділок, 21 листопада, здійснили обстріл звільненого міста Херсон. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні мешканці обласного центру Херсонщини, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко в
Зокрема, за його даними, снаряд РФ влучив у одну з квартир у Дніпровському районі.
“Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі”, – написав Тимошенко.
Він додав, що на місці удару агресора вже працюють рятувальники й співробітники екстрених служб.
Максим Царук, ZN.ua