МИД РоSSии опубликовало список граждан США , которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. В «стоп-лист» попали 963 человека, в их числе президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщается на сайте МИД РФ .

Кроме того, въезд в РФ запрещен и бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу, главе корпорации Meta Марку Цукербергу, а также актеру Моргану Фриману.

Такой шаг МИД РФ предпринял «в контексте ответных мер на антироSSийские санкции, постоянно вводимые США ».