РФ запретила въезд 963 гражданам США, среди них Джо Байден и Энтони Блинкен
Так МИД РФ отвечает на санкции, которые вводят США за вторжение РоSSии в Украину, информирует
МИД РоSSии опубликовало список граждан США, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. В «стоп-лист» попали 963 человека, в их числе президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщается на
Кроме того, въезд в РФ запрещен и бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу, главе корпорации Meta Марку Цукербергу, а также актеру Моргану Фриману.
Такой шаг МИД РФ предпринял «в контексте ответных мер на антироSSийские санкции, постоянно вводимые США».
«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», - пригрозили в роSSийском МИД.