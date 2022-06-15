РоSSия запретила въезд в страну 29 представителям самых авторитетных британских СМИ - The Guardian

Удавка на "шее" свободной прессы в РФ еще больше затягивается. Руководство страны обиделось на то, как иностранцы освещают роSSийско-украинскую войну, информирует ZN.ua.

РоSSия запретила въезд в страну 29 представителям самых авторитетных британских СМИ - The Guardian
© Flickr/fairlight86

Притеснения свободы слова и печати в РоSSии усиливаются. Теперь в страну запретили въезд 29 представителям популярных британских изданий. Основанием для такого шага стало "искаженное" освещение действий РФ в Украине, сообщает The Guardian.

В РоSSийской Федерации очевидно обиделись на активную поддержку Украины Западом и лояльным отношением европейских СМИ. Особенно это касается представителей Великобритании.

"Включенные в список британские журналисты причастны к заведомо ложному и одностороннему распространению информации о РоSSии и событиях в Украине и на Донбассе", - прокомментировали в роSSийском ведомстве.

Запрет касается британских журналистов, работающих на BBC, Sunday Times, Daily Mail, Independent, Daily Telegraph, Sky News и ряд других изданий. В список вошли и главные редакторы Times, Daily Telegraph, Daily Mail и Independent.

Не оставили без внимания и The Guardian. Четыре корреспондента издания, а именно, Шон Уокер, Люк Хардинг, Эмма Грэм-Харрисон и Питер Бомонт, а также главный редактор Кэтрин Винер, теперь «невъездные» в РФ.

В свою очередь, издание The Guardian отреагировало на событие.

"Это разочаровывающий шаг роSSийского правительства и плохой день для свободы прессы. Надежная и точная журналистика сейчас важнее, чем когда-либо, и, несмотря на это решение, мы продолжим активно освещать РоSSию и ее вторжение в Украину", – прокомментировали представители издания.


Дарья Кепова, ZN.ua





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