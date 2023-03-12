«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian

Цього тижня грузинські протестувальники пройшли до парламенту країни проти нового закону про «іноземних агентів». Вони несли плакати «Ні російському закону!» та засуджували дух автократії й імперіалізму, який тепер міцно асоціюється з впливом Москви на регіон. Про це пише The Guardian .

Судячи з усього, закон, проти якого вони виступали, був місцевою ініціативою, щоб дозволити правлячій партії «Грузинська мрія» розправитися з громадянським суспільством і перемогти на майбутніх виборах. Але близькість цієї партії до Москви та схожість із сумнозвісним російським законом проти «іноземних агентів» об’єднали грузинів, які приєдналися до протестів.

«Усі знають, що Росія тут непопулярна, – сказав Корнелі Какачіа, професор Тбіліського державного університету та директор Грузинського інституту політики в Тбілісі. – І [протестувальники] також хочуть показати грузинам, що буде результатом цього [закону]. Тільки подивіться, що сталося з Росією».