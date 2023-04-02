Війна в Тайвані буде гіршою, ніж в Україні, якщо США не покажуть Китаю зуби – The Guardian

Китайське вторгнення до Тайваню та залучення до конфлікту США і, можливо, Японії, Австралії та Великої Британії може перевершити російсько-українську війну як за масштабами, так і небезпекою. Високопоставлені американські генерали та чиновники неодноразово попереджали, що напад стає дедалі ймовірнішим, але поки що неясно, як саме на це відреагує адміністрація президента США Джо Байдена, пише The Guardian .

Давня американська політика "стратегічної двозначності", покликана змусити Пекін гадати про наміри Вашингтона, допомагала стримувати напруженість. Але динаміка радикально змінилася з приходом до верховної влади президента Китаю Сі Цзіньпіна та появою його агресивного підходу до Тайваню та міжнародних відносин загалом.

Минулого місяця Сі знову заявив про наміри анексувати самоврядний острів, який він вважає власністю Китаю.

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню. Ми повинні неухильно просувати справу національного омолодження та возз'єднання", - заявив Сі на Всекитайських зборах народних представників, не виключивши застосування сили.