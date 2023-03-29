The Guardian: Путін готує росіян до вічної війни і йому вдається

Дипломати кажуть, що російський автократ не здатен переосмислювати свої дії і цілі, попри великі втрати його армії на фронті, інформує ZN.ua.

The Guardian: Путін готує росіян до вічної війни і йому вдається
© Офіційний сайт Кремля

Одного вечора наприкінці грудня, коли москвичі прогулювалися яскраво освітленими вулицями міста в очікуванні святкування Нового року, в квартирі високопоставленого російського чиновника зібралася група друзів. Деякі з гостей, серед яких були представники культурної та політичної еліти Росії, підняли тост за Новий рік, в якому висловили надію на мир і повернення до нормального життя.

Трохи пізніше чоловік, який не потребував представлення, підняв свій келих, щоб оголосити тост.

«Я припускаю, ви чекаєте, що я щось скажу. Все буде набагато гірше. Це займе дуже, дуже багато часу», - сказав Дмитро Пєсков, багаторічний прес-секретар Владіміра Путіна.

Його тост зіпсував настрій гостей на весь вечір, багато з яких в приватних розмовах говорили, що виступають проти війни в Україні.

«Було некомфортно слухати його промову. Ми зрозуміли, що він попереджає, що війна залишиться з нами надовго і ми повинні готуватися до цього», - розповів один з гостей The Guardian.

Більш ніж через рік після початку вторгнення, яке, згідно з російськими планами, мало зайняти кілька тижнів, уряд Владіміра Путіна налаштовує суспільство на війну із Заходом і готує ґрунт для багаторічного конфлікту. Нещодавно, виступаючи перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенційною битвою за виживання Росії.

«Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни і наших дітей», - сказав він.


Лесь Димань, ZN.ua





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