The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
Самозваний «бразилець» виявився вихідцем з Калінінграда, який викрав чужу ідентичність в 2011 році, інформує
У США опублікували нові деталі про російського шпигуна, який спробував проникнути в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, використовуючи фальшиву ідентичність, яку здобув десятиліття тому.
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Як йдеться в американському обвинуваченні, Черкасов видавав себе за сина бразильської жінки, яка померла в березні 2010 року і не мала дітей. Її родичі підтвердили, що вона ніколи не народжувала.
В тексті обвинувачення у США сказано, що у Черкасова на комп’ютері знайшли файл на п’ять сторінок, в якому португальською мовою була описана легенда, чому він - Віктор Мюллер Феррейра. Текст включав деталі про місця, запахи і сцени з його дитинства.