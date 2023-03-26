The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС

У США опублікували нові деталі про російського шпигуна, який спробував проникнути в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, використовуючи фальшиву ідентичність, яку здобув десятиліття тому.

В обвинуваченні, яке висунув Окружний суд США в окрузі Колумбія , сказано, що справжнє ім’я шпигуна - Сєргєй Черкасов. Американська розвідка підозрює, що він працював на російське ГРУ. Впродовж багатьох років Черкасов видавав себе за громадянина Бразилії на ім’я Віктор Мюллер Феррейра. Хоча, згідно з текстом обвинувачення, він вперше приїхав в Бразилію лише в 2010 році з паспортом громадянина Росії. Через рік після того, коли він знову приїхав в південно-американську країну, він більше не полишав територію Бразилії.

Як йдеться в американському обвинуваченні, Черкасов видавав себе за сина бразильської жінки, яка померла в березні 2010 року і не мала дітей. Її родичі підтвердили, що вона ніколи не народжувала.

The Guardian пише, що Черкасов, видаючи себе за бразильця, здобув ступінь магістра з міжнародної політики в Університеті Джона Хопкінса в США , а потім переміг у конкурсі на стажування в МКС. В квітні минулого року, коли від приїхав в Нідерланди з бразильським паспортом, його затримали. Нідерландська розвідка оприлюднила його справжнє ім’я і історію для прикриття, але не арештувала. Натомість росіянина депортували в Бразилію. Там його звинуватили в незаконному заволодінні бразильських документів.