The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС

Самозваний «бразилець» виявився вихідцем з Калінінграда, який викрав чужу ідентичність в 2011 році, інформує ZN.ua.

The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
© РИА Новости

У США опублікували нові деталі про російського шпигуна, який спробував проникнути в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, використовуючи фальшиву ідентичність, яку здобув десятиліття тому.

В обвинуваченні, яке висунув Окружний суд США в окрузі Колумбія, сказано, що справжнє ім’я шпигуна - Сєргєй Черкасов. Американська розвідка підозрює, що він працював на російське ГРУ. Впродовж багатьох років Черкасов видавав себе за громадянина Бразилії на ім’я Віктор Мюллер Феррейра. Хоча, згідно з текстом обвинувачення, він вперше приїхав в Бразилію лише в 2010 році з паспортом громадянина Росії. Через рік після того, коли він знову приїхав в південно-американську країну, він більше не полишав територію Бразилії.

Як йдеться в американському обвинуваченні, Черкасов видавав себе за сина бразильської жінки, яка померла в березні 2010 року і не мала дітей. Її родичі підтвердили, що вона ніколи не народжувала.

The Guardian пише, що Черкасов, видаючи себе за бразильця, здобув ступінь магістра з міжнародної політики в Університеті Джона Хопкінса в США, а потім переміг у конкурсі на стажування в МКС. В квітні минулого року, коли від приїхав в Нідерланди з бразильським паспортом, його затримали. Нідерландська розвідка оприлюднила його справжнє ім’я і історію для прикриття, але не арештувала. Натомість росіянина депортували в Бразилію. Там його звинуватили в незаконному заволодінні бразильських документів.

В тексті обвинувачення у США сказано, що у Черкасова на комп’ютері знайшли файл на п’ять сторінок, в якому португальською мовою була описана легенда, чому він - Віктор Мюллер Феррейра. Текст включав деталі про місця, запахи і сцени з його дитинства.


Лесь Димань, ZN.ua





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