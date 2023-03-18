До 1500 військових. Саме стільки Росія втрачає щоденно у боях в Україні – журналіст The Guardian

Під час своїх наступів Росія втрачає щодня від 1200 до 1500 військових. Переважно – на бахмутському напрямку. При цьому, співвідношення вбитих і поранених становить один до трьох. Про це повідомив у Twitter провідний військовий журналіст The Guardian Ден Саббах із посиланням на високопоставлене джерело в НАТО.

За його словами, Україна втрачає на порядок менше військових у боях. Додав, що наразі важкі інтенсивні бої тривають у Бахмуті. Хоча обстріли йдуть на спад. Скільки ще протримається оборона Бахмута – невідомо. Та журналіст з посиланням на джерело в НАТО пише, що на заході міста є оборонні висоти, куди ЗСУ можуть відступити у разі потреби. Додає, що українські військові витрачають боєприпаси швидше, ніж їх виготовляють в західних країнах, інформує ZN.ua .

Також зазначається, що російські окупанти наразі побоюються початку контрнаступу ЗСУ на південь від Запоріжжя або на північ від Луганська. Співрозмовник журналіста відзначив, що перша половина 2023 року стане критично важливою для підготовки ЗСУ і нарощування зброї до контрнаступу.