"Рф – дикое государство": оккупанты захлебнулись от зависти после увиденного вооружения ВСУ

Даже простые квадрокоптеры роSSийские оккупанты просят у спонсоров.

Оккупанты завидуют, что у украинцев есть "Байрактары" и с ужасом ожидают новые поставки иностранного оружия ВСУ. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.

"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была бы тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, то как уе*али нас", – жалуется своему другу контрактник, который воюет на Запорожье.

Он сам насмехается над фразой "величия" россии, потому что даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров:

"Рф – дикое государство, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики".

Поэтому захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия на нужды ВСУ: "Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо * а..."

Наверное, оккупанты еще не читали новостей про новые пушки и лендлиз. Поэтому впереди у них много открытий.