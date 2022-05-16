Тихо и безлюдно: в сети показали фото и видео "сезона" в оккупированной Кирилловке

В сети показали фото и видео "сезона" в Кирилловке Мелитопольского района Запорожской области, находящейся в роSSийской оккупации. Владельцы баз отдыха и торговых точек не рассчитывают на успешный курортный сезон в военное время, информирует Апостроф .

Фото обнародуют местные жители в соцсети Facebook.

В частности, показана безлюдная Федотова коса, отделяющая Утлюцкий лиман от Азовского моря.

"Федотова коса сегодня...Там тихо и безлюдно. Открыт один магазин, в котором есть товары по адекватной цене. Магазин называется Кристи, напротив колеса обзора. Дошел до Барбадоса, и на своем пути встретил 6 рабочих и, наверное, 2 семьи, которые похожи на отдыхающих. P.s вот какой у меня вопрос образовался. Статус "Отдыхающий" некоторых людей раздражает и вгоняет в непонимание, как можно отдыхать в наше время", - говорится в сообщении группы "Любимая Кирилловка".

Местные СМИ также констатируют факт того, что, несмотря на почти конец весны, в Кирилловке, как и во всей стране, до сих пор - затяжное 24 февраля.

Отмечается, что многие владельцы баз отдыха и торговых точек не рассчитывают на успешный курортный сезон во время полномасштабной войны, поэтому даже не приступают к подготовке к нему. Некоторые предприниматели вообще уехали с оккупированных территорий.

"Смотря на пустынные улицы, дороги и пляжи, создается впечатление, что летний сезон еще очень нескоро, а значит, владельцы местного бизнеса и отдыхающие еще просто не приехали. Но нет, уже середина мая, в регионе царит хорошая погода, а Кирилловка и близлежащие населенные пункты, куда обычно летом съезжаются жители разных уголков Украины, практически безлюдны", - отмечают РИА "Мелитополь".

Кое-кто все же иногда приезжает в Кирилловку, но на час-два. Преимущественно это жители захваченного войсками РФ Мелитополя и других населенных пунктов, расположенных поблизости.

Как сообщалось, роSSийские оккупанты во временно занятом Мелитополе Запорожской области открыли супермаркет "Мера", где продают товары, похищенные из украинского АТБ. В общем, там полки или пустые, или с крадеными украинскими или белорусскими товарами.