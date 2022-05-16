Тысячи украинцев из Мариуполя увозят в отдаленные роSSийские лагеря, ведь чиновники президента РФ Владимира Путина выполняют приказ Кремля развести их по РоSSии, информирует Апостроф .

Об этом сообщает индонезийское медиа "iNews", основываясь на анализе роSSийских местных новостей.

Обнаружены 66 лагерей в сети бывших советских санаториев и других мест в регионах, включая Сибирь, Кавказ и Дальний Восток.

Некоторые правозащитники в РоSSии разработали подпольную сеть, чтобы помочь украинцам, желающим покинуть лагеря. РоSSияне забирают людей в свои дома, покупают билеты на поезд и направляют в другие группы, которые могут помочь им добраться до границы.

"Государство относится к ним как к рабочей силе, как к объектам, перемещая их, не заботясь о том, что им нужно. Государство не в состоянии позаботиться о них. Они уязвимы и нуждаются в помощи", - отметил один из активистов.

Москва приказала городам по всей РоSSийской Федерации подготовиться к прибытию почти 100 000 беженцев, однако теперь РоSSия утверждает, что эвакуировала миллион людей из зоны боевых действий.

"Есть достаточно доказательств того, что тысячи украинцев были вывезены в РоSSию под давлением... Мы очень обеспокоены тем, что это происходит. Зато людей, которые ищут эвакуацию в безопасные районы Украины, отправляют в РоSSию – в некоторых случаях районы очень отдалены от украинских или европейских границ. Они уязвимы, бедны, часто без документов, удостоверяющих личность", - говорит заместитель директора Human Rights Watch из Европы и Центральной Азии Таня Локшина.

Временные пункты размещения обустроены в десятках санаториев и бывших детских лагерях, в одном центре "патриотического воспитания" и даже на бывшей свалке химического оружия. Они простираются через огромные русские степи и через 11 часовых поясов над Уральскими горами от Белгорода на западе до удаленного полуострова Камчатка на краю Тихого океана и Владивостока в конце Транссибирской железной дороги.

Анализ показывает, что в каждом из них в среднем по 162 человека, РоSSии может потребоваться около 6000 лагерей, чтобы разместить общее количество людей, как она утверждает, пересекли границу.