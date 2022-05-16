В РоSSии мариупольцев держат в лагерях, рассчитанных почти на 100 тыс. человек: карта
Тысячи украинцев из Мариуполя увозят в отдаленные роSSийские лагеря, ведь чиновники президента РФ Владимира Путина выполняют приказ Кремля развести их по РоSSии, информирует
Об этом сообщает индонезийское медиа "iNews", основываясь на анализе роSSийских местных новостей.
Обнаружены 66 лагерей в сети бывших советских санаториев и других мест в регионах, включая Сибирь, Кавказ и Дальний Восток.
Некоторые правозащитники в РоSSии разработали подпольную сеть, чтобы помочь украинцам, желающим покинуть лагеря. РоSSияне забирают людей в свои дома, покупают билеты на поезд и направляют в другие группы, которые могут помочь им добраться до границы.
"Государство относится к ним как к рабочей силе, как к объектам, перемещая их, не заботясь о том, что им нужно. Государство не в состоянии позаботиться о них. Они уязвимы и нуждаются в помощи", - отметил один из активистов.
Москва приказала городам по всей РоSSийской Федерации подготовиться к прибытию почти 100 000 беженцев, однако теперь РоSSия утверждает, что эвакуировала миллион людей из зоны боевых действий.
"Есть достаточно доказательств того, что тысячи украинцев были вывезены в РоSSию под давлением... Мы очень обеспокоены тем, что это происходит. Зато людей, которые ищут эвакуацию в безопасные районы Украины, отправляют в РоSSию – в некоторых случаях районы очень отдалены от украинских или европейских границ. Они уязвимы, бедны, часто без документов, удостоверяющих личность", - говорит заместитель директора Human Rights Watch из Европы и Центральной Азии Таня Локшина.
Временные пункты размещения обустроены в десятках санаториев и бывших детских лагерях, в одном центре "патриотического воспитания" и даже на бывшей свалке химического оружия. Они простираются через огромные русские степи и через 11 часовых поясов над Уральскими горами от Белгорода на западе до удаленного полуострова Камчатка на краю Тихого океана и Владивостока в конце Транссибирской железной дороги.
Анализ показывает, что в каждом из них в среднем по 162 человека, РоSSии может потребоваться около 6000 лагерей, чтобы разместить общее количество людей, как она утверждает, пересекли границу.
Известно, что некоторые украинцы бежали в такие страны, как Польша и Грузия, другие пытались убежать через Казахстан.