"После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии"

Михаил Подоляк

Советник главы ОП высказался о том, что некоторые политики предлагают "сохранить лицо россии".

Советник главы Офиса президента и представитель переговорной группы Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для россии сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но, если эти политики хотят отдать РоSSии часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие относительно переговоров с роSSийским президентом путиным. Так, в эфире итальянского телеканала Rai 1, Зеленский подчеркнул, что будет вести переговоры на "условиях диалога".

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше заговорили о демилитаризации Калининграда: местные власти на это ответилиВ Польше заговорили о демилитаризации Калининграда: местные власти на это ответили
«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие
Подоляк раскритиковал руководство РФ: «Люди, имеющие минус интеллекта»Подоляк раскритиковал руководство РФ: «Люди, имеющие минус интеллекта»
Украинская смелость и лицо агрессии РФ: на Львовской таможне установили выставку на полосе движения для дипломатовУкраинская смелость и лицо агрессии РФ: на Львовской таможне установили выставку на полосе движения для дипломатов
Украинская армия освободит Херсон, - ПодолякУкраинская армия освободит Херсон, - Подоляк
В госдуме РФ заявили о намерениях США «устроить в Украине голодомор». В ОПУ на это уже ответилиВ госдуме РФ заявили о намерениях США «устроить в Украине голодомор». В ОПУ на это уже ответили
ГПУ сообщила о подозрении трем роSSийским военным, убивавшим мирное население Бучи выстрелами в головуГПУ сообщила о подозрении трем роSSийским военным, убивавшим мирное население Бучи выстрелами в голову
У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕСУ Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответилРоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
Кулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕСКулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости