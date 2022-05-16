"После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии"
Советник главы ОП высказался о том, что некоторые политики предлагают "сохранить лицо россии".
Советник главы Офиса президента и представитель переговорной группы Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".
"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для россии сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но, если эти политики хотят отдать РоSSии часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие относительно переговоров с роSSийским президентом путиным. Так, в эфире итальянского телеканала Rai 1, Зеленский подчеркнул, что будет вести переговоры на "условиях диалога".
"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.