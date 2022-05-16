РоSSия недооценила готовность Украины сопротивляться и умирать за свою свободу, - историк Юрий Фельштинский
Доктор исторических наук Юрий Фельштинский заявил, что путину никто не позволит захватить Украину.
Такое мнение он высказал в интервью Роману Чайке
По его мнению, начиная с 24 февраля, роSSийское руководство сделало много ошибок, которые в итоге приведут к поражению россии.
«Во-первых, россия переоценила силу своего собственного оружия и своей армии. Во-вторых, россия недооценила готовность Украины сопротивляться и умирать за свою свободу, свой народ и свою культуру. Третья ошибка – роSSийское руководство не оценило уровень готовности Европы и США сопротивляться роSSийской агрессии. Совершенно очевидно, что путину никто не позволит захватить Украину и развивать свои наступления дальше за пределы стран НАТО», - заявил он.