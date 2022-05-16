РоSSия недооценила готовность Украины сопротивляться и умирать за свою свободу, - историк Юрий Фельштинский

Доктор исторических наук Юрий Фельштинский заявил, что путину никто не позволит захватить Украину.

Такое мнение он высказал в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» .

По его мнению, начиная с 24 февраля, роSSийское руководство сделало много ошибок, которые в итоге приведут к поражению россии.