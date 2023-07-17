Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору – Зеленський

Україна відзначає 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Безпека європейського континенту починається тут - суверенітетом і силою України. Про це розповів у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua .

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Президент нагадав, що 16 липня відзначають вже 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

"Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку", - сказав президент.

Він подякував захисникам, пілотам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих груп, всім, хто береже українське небо.

"Ми вже показали, що немає таких російських ракет, яких не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним – а це буде! – Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут суверенітетом і силою України", - додав Зеленський.