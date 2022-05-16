Ракетный удар по Одесской области: стал известен масштаб разрушений, фото

В понедельник, 16 мая, роSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, попав в базу отдыха. РоSSияне тяжело ранили маленького ребенка, пострадали также трое взрослых, на месте вспыхнул пожар.

Последствия роSSийского ракетного удара показали в ГСЧС Украины, информирует Апостроф.

Ракета, запущенная врагом с самолета, разрушила базу отдыха, пожар тушили спасатели. Поврежден также один автомобиль.

Напомним, оккупанты хотели ударить по поврежденному ими и неработающему мосту через Днестровский лиман, но снова попали в мирных жителей.


Лена Руденко, Апостроф

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