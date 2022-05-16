Украина может "обойти" ПДЧ на пути в НАТО — временная поверенная США
Но это не следует называть сокращенной процедурой.
Украина при вступлении в НАТО может по примеру Финляндии и Швеции обойти этап получения Плана действий по членству в Альянсе, считает временная поверенная США в Украине Кристина Квин. Во время
"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - отметила временная поверенная.
Она объяснила, что ПДЧ – это программа, выполнение которой поможет стране-кандидату приблизиться к требованиям НАТО. Если, например, какое-либо государство отвечает всем требованиям Альянса – План действий для него не нужен.
"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", - сказала Кристина Квин.