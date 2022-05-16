Украина может "обойти" ПДЧ на пути в НАТО — временная поверенная США

Украина при вступлении в НАТО может по примеру Финляндии и Швеции обойти этап получения Плана действий по членству в Альянсе, считает временная поверенная США в Украине Кристина Квин. Во время интервью ЕП она заявила, что эта процедура не является обязательной.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - отметила временная поверенная.

Она объяснила, что ПДЧ – это программа, выполнение которой поможет стране-кандидату приблизиться к требованиям НАТО. Если, например, какое-либо государство отвечает всем требованиям Альянса – План действий для него не нужен.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", - сказала Кристина Квин.