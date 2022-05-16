Вдоль периметра Запорожской АЭС оккупанты вырыли окопы, маскируют следы обстрела – Энергоатом

РоSSияне заняли территорию станции 4 марта. В настоящее время они контролируют проход на станцию и все административные здания, информирует ZN.ua.

Вдоль периметра Запорожской АЭС оккупанты вырыли окопы, маскируют следы обстрела – Энергоатом
Фото с телеграмм-канала Энергоатома

Захватчики пытаются скрыть следы обстрелов и замаскировали их результаты на учебно-тренировочном центре Запорожской АЭС. По периметру станции вырыли окопы, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения. О ситуации рассказывают в пресс-службе Энергоатома.

Стоит отметить, что кроме кроме вышеупомянутого, сотрудникам ядерного объекта запретили приходить на работу с телефонами.

“Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля. Уверены, что такая судьба скоро догонит засевших в Энергодаре орков и их приспешников. И все будет Украина!” – все же пытаются поддерживать боевой дух в сообщении украинского ведомства.

Напомним, оккупанты заняли территорию станции 4 марта. В настоящее время они контролируют проход на станцию и все административные здания.


Оксана Коваль, ZN.ua

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